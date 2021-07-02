بالجداول.. انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم 2 تموز 2021 والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية.

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