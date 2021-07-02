مصدر في وزارة الكهرباء: بدء عودة منظومة الكهرباء الوطنية للعمل والتجهيز

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد مصدر في وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بدء عودة منظومة الكهرباء الوطنية بالتدريج، ومنوها الى ان الاولوية الى مغذيات الطوارئ “مستشفيات ومحطات الماء والمجاري”.واضاف المصدر لـ “النور نيوز” ان “الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي حدث منذ منتصف الليل تسبب بانقطاع الماء في أغلب المناطق بسبب توقف محطات المياه عن العمل”.وتابع ان …

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