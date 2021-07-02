أسعار النفط تسجل انخفاضاً طفيفاً اليوم الجمعة

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أرجأ وزراء أوبك + اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج مع امتناع الإمارات عن خطة لإعادة مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام.و تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 75.13 دولارًا للبرميل ، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة يوم الخميس لتغلق …

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