اعادة تشغيل محطة كهرباء الناصرية المركبة بعد توقف دام ساعات

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر في كهرباء ذي قار اليوم، عن عودة العمل بالمحطة المركبة الغازية في الناصرية بعد توقفها لساعات بسبب خلل فني في جميع محافظات العراق .وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، انه تم تشغيل وحدتين توليدتين في المحطة المركبة الغازية ، لكن بطاقة انتاجية اقل على ان يجري تشغيل جميع الوحدات المحطة في وقت لاحق .واضاف ان انتاج الوحدتين الان هو 120 ميكا واط وسيرتفع بصورة تدريجية عند اكمال تشغيل كافة الوحدات ./انتهى9

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