المرجع السيستاني يقدّم تعازيه الى أهالي الديوانية بوفاة معتمده العلامة شبرّ

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قدّم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني تعازيه ومواساته الى أهالي الديوانية، بوفاة معتمده العلامة عبدالكريم شبرّ، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع وباء كورونا ./انتهى.

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