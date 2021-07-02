الحشد الشعبي يطيح بـ “إرهابي خطير” في بغداد

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت معاونية شؤون الاستخبارات في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على “إرهابي خطير” في بغداد.وذكرت مديرية الإعلام العامة في بيان، ان “قوة من معاونية شؤون الاستخبارات في الحشد الشعبي، أطاحت بإرهابي خطر شارك بالعديد من العمليات الارهابية متخفيا في بغداد”.واضاف البيان ان “الإرهابي المعتقل كان قد قام بعمليات ارهابية عديدة ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة الفلوجة ومدن أخرى وتم اعتقاله عقب جهد استخباري مكثف من قبل معاونية شؤون الاستخبارات في احدى مناطق الرصافة في بغداد”.ودعت هيئة الحشد الشعبي لـ “لإبلاغ عن الخلايا الإرهابية او عناصر الجريمة المنظمة وكل ما يعكر صفو الأمن […]

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