2021/07/02 | 11:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وجود أي علاقة لمكتب رئيس الوزراء بملابسات عقد خط الربط التركي، فيما أوجزت تفاصيل العقد الموقع مع شركة كار لاكمال ربط الخط العراقي- التركي بثلاث نقاط.وذكرت الوزارة في بيان، انه “في الوقت الذي تثمن فيه وزارة الكهرباء الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب المحترمين، وخصوصاً النائب امجد العقابي عضو لجنة الطاقة النيابية وحرصه على متابعة مشاريع وزارة الكهرباء ومساعيه الكبيرة لتعضيد جهودها، تود الوزارة ان توضح بعض النقاط بخصوص العقد الموقع مع شركة كار لاكمال ربط الخط العراقي التركي (جزرة- موصل٤٠٠ ك ف).وكما يلي: اولاً/ سبق للوزارة ان وقعت عقد مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تنفي علاقة مكتب الكاظمي بملابسات عقد خط الربط التركي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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