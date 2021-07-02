أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية في بغداد

2021/07/02 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.

وشهدت الاسعار اليوم ارتفاعاً طفيفاً في محصول الطماطم، والخيار، فيما استقرت باقي المحاصيل على اسعارها السابقة.

وأدناه أسعار الخضراوات في علوات بغداد:

طماطم 250 ديناراً للكيلوغرام الواحد

خيار 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

بصل 250 ديناراً للكيلو الواحد

بطاطا 300 دينار للكيلوغرام الواحد

باذنجان 300 دينار للكيلوغرام الواحد

الفلفل الاخضر 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

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