فيروس آخر ينتشر الولايات المتحدة مع عودة الحياة لطبيعتها

2021/07/02 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انحسار جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وتراجع إجراءات الحماية، وجد فيروس تنفسي مألوف موطئ قدم له.

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