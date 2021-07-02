تكليف مديراً جديداً لشركة الملاحة الجوية ونقل المدير السابق إلى هيئة الانواء

2021/07/02 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن نقل مدير شركة الملاحة الجوية، وتكليف بديلاً عنه بالوكالة.

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وقال المصدر لـ "ناس" (2 تموز 2021)، إنه "تم تكليف (علي صاحب) علي مديراً عاما لشركة الملاحة الجوية بالوكالة".

واشار الى انه "تم نقل المدير السابق (علي محسن هاشم) من مهام مدير عام شركة الملاحة الجوية، الى منصب مدير عام الهيئة العامة للانواء الجوية".

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