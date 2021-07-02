القنصل البريطاني يوجه رسائل الى اقليم كوردستان

2021/07/02 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القنصل البريطاني في اقليم كوردستان جيمس ثورنتون رسالة، اليوم الجمعة، بمناسبة انتهاء مهام عمله،

واعرب ثورنتون خلال مقطع فديو عن اسفه لانتهاء مهامه كقنصل لبريطانيا لدى اقليم كوردستان، مبينا ان خبراته زادت خلال فترة عمله في اقليم كوردستان.

وأمل ثورنتون ان يخطو اقليم كوردستان، وبقوة، خطوات قوية لوجود فرص كبيرة امامه، لافتا انه لديه اربع تمنيات لاقليم كوردستان، وهي اولا، ان يبقى الكورد موحدين دائما، لينجزوا المهام بشكل جيد، ثانيا، ان تكون هنالك تغييرات اقتصادية حقيقية، وان يكون اقليم كوردستان للعراق، بمثابة دبي لدولة الامارات العربية، الا ان هذه المسألة بحاجة الى اصلاحات حقيقية وجذرية.

وتابع القنصل البريطاني، ثالثا، ان يعمل اقليم كوردستان بالحفاظ على معايير حقوق الانسان، من بينها حرية التعبير، ورابعا واخيرا، ان اقليم كوردستان لديه نظرة الى بغداد وينجز اعماله من خلالها، وان وجود عراقي قوي يخدم مصلحة اقليم كوردستان.

واشار الى ان بريطانيا تدعم اقليم كوردستان في العديد من المجالات، مشيرا الى ان وزير خارجية بلاده زار خلال الشهر المنصرم اقليم كوردستان، وانهم جزء من عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، مؤكدا ان بريطانيا ستبقى صديقة لاقليم كوردستان، وان شخصه سيبقى كذلك وان غادر الاقليم.

PUKmedia خاص

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