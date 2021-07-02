مسؤول عسكري أميركي: داعش يسعى لاستغلال بعض العوامل لإعادة نفوذه

2021/07/02 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المبعوث المؤقت للولايات المتحدة الى التحالف الدولي ضد داعش جون غودفري من مخاطر ان يستغل التنظيم سوء الأوضاع المعيشية والمالية للمواطنين في العراق وسوريا لتقوية نفوذه في بعض المناطق.

وأكد غودفري ان من بين العوامل التي يمكن ان تساعد تنظيم داعش على كسب المزيد من النفوذ والمؤيدين بين شريحة الشباب على وجه الخصوص، هو ما تعانيه مناطق في العراق وسوريا من مشاكل تتعلق بالفقر وانعدام العدالة والمساواة، فضلا عن الاضرار التي نجمت عن الجفاف في البلدين والذي تسبب بأضرار كبيرة في قطاع الزراعة وآثار سلبية في المجالين الاقتصادي والمالي، وزيادة كبيرة في اعداد العاطلين عن العمل.

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