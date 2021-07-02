2021/07/02 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار ،اليوم الجمعة، عن أعادة تشغيل جميع خطوط الطوارئ المغذية للمستشفيات ومجمعات الماء في عموم المحافظة وإعطائها الأولوية بالإعادة، وبينت انه يجري الان تجهيز عدد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



إعادة تشغيل خطوط الطوارئ المغذية للمستشفيات ومجمعات الماء المركز الخبري الوطني.

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