الدولار يصعد لأعلى مستوياته عالميا

2021/07/02 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت اسعار الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 15 شهرًا مقابل الين وأعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة ، حيث راهن المتداولون على أن بيانات العمالة الأمريكية القوية قد ترفعها أكثر.ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يظهر ارتفاعًا قويًا قدره 700000.

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