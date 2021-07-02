2021/07/02 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، ان المسؤولية التاريخية تكمن في إخراج القوات الأجنبية من العراق.وقال العامري، في كلمة له خلال مهرجان الذكرى السنوية 101 لثورة العشرين في محافظة المثنى، إن “استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الامريكي الذي ينفذ اجندات صهيونية”.وأضاف، أن “استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يدعوا العراقيين للضغط بتجاه اخراج الاحتلال الامريكي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يدعوا العراقيين للضغط بتجاه اخراج الاحتلال الامريكي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يدعوا العراقيين للضغط بتجاه اخراج الاحتلال الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).