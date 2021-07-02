2021/07/02 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، اعادة النازحين الى منازلهم في مناطق سكناهم في منطقة سيد غريب جنوب صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة 180 عائلة نازحة لمناطق سكناها جنوب صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة 180 عائلة نازحة لمناطق سكناها جنوب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة 180 عائلة نازحة لمناطق سكناها جنوب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).