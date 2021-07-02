ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من كورونا

2021/07/02 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة […]

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