2021/07/02 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، القاء القبض على متهمين بقتل أحد المواطنين بأدوات جارحة إثر شجار بينهم.وذكر بيان للمديرية، وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن مفارزها “ألقت القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل أحد المواطنين وسط مدينة العمارة”.وأضاف أن “مشاجرة حصلت بين عدد من الأشخاص وتطور الأمر لاستعمال الأدوات الجارحة، وتسبب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ميسان..



القبض على مجرمين first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. القبض على مجرمين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ميسان.. القبض على مجرمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).