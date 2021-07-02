بالفيديو: تفجير الصدر.. سيناريو يتكرر كل أربع سنوات!

2021/07/02 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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من جديد مدينة الصدر تسجل سقوطا لعدد من الجرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع..



تفجير داخل سوق مريدي وتحديدا بالقرب من باعة الخواتم الذين يفترشون الأرض..



يسبب سقوط جرحى ومصابين وأضرار مادية بالبسطات والمحال.

وقبيل الانتخابات تشتد الصراعات لتعيد بدورها التفجيرات، بحسب باعة وكسبة بينوا ان هذا السيناريو بات مألوفا كل اربع سنوات.ويقول الأهالي هنا أن هذا التفجير لن يكون الأخير بسبب الصراع على المناصب..



في ظل دعوات بابعاد الشارع عن المناكفات التي لم يجن منها سوى الخراب والدمار.

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