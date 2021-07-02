الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 15 شهرا

2021/07/02 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا مقابل الين وأعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة ، حيث راهن المتداولون على أن بيانات العمالة الأمريكية القوية قد ترفعها أكثر.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يظهر ارتفاعًا قويًا قدره 700000.

ولكن هناك أحاديث حول ارتفاع الرقم والمخاطر التي تزعج الافتراض القائل بأن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تظل عند مستويات منخفضة للغاية لسنوات.

وارتفع الدولار بنسبة 0.7٪ مقابل الين هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2020 يوم الجمعة ، حيث أعاد المستثمرون تقييم مراكز الدولار القصيرة بعد شهور من البيانات القوية والتحول المتشدد في اللهجة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.06٪ إلى 111.65 ين في أوائل آسيا ، وعند 1.1843 دولار لكل يورو ، كان أيضًا أقل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الخميس عند 1.1837 دولار لكل يورو.

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