2021/07/02 | 11:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد وفاة غامضة لضابط أمريكي في قطر.. تقارير إيرانية تربطه باغتيال سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وفاة غامضة لضابط أمريكي في قطر.. تقارير إيرانية تربطه باغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وفاة غامضة لضابط أمريكي في قطر.. تقارير إيرانية تربطه باغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).