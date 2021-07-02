انخفاض مستمر.. الدولار يستقر على آخر نزول مع إغلاق بورصات العراق يوم أمس - عاجل

2021/07/02 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بقيت أسعار الدولار في بغداد والمحافظات محافظة على آخر انخفاض لها مع اغلاق بورصة الخميس.وسجل الدولار في محلات الصيرافة سعر البيع لكل 100 دولار (147,500) دينار، وسعر الشراء (146,500) دينار.

وتنشر (بغداد اليوم) أسعار الدولار في العراق، الجمعة، في جميع البورصات العراقية (تقريبي):

بغداد 147,250 ديناراربيل 147,500 دينارالسليمانية 148,500 دينارالبصرة 147,300 دينارالموصل 147,500 دينارالنجف 147,350 دينار

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