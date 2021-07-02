اعادة فتح طريق المنذرية - خانقين بعد انسحاب المتظاهرين وامهال الحكومة المحلية عشرة ايام لمعالجة المشاكل الخدمية

2021/07/02 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت اللجنة التنسيقية لتظاهرات خانقين اعادة فتح طريق المنذرية – خانقين الدولي بعد انسحاب المتظاهرين وامهال الحكومة المحلية 10 ايام لمعالجة ملف الكهرباء .وقال ناشطون في اللجنة التنسيقية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه تم إعادة فتح الطريق الدولي المنذرية – خانقين امام القوافل التجارية بعد اتفاق مع الادارة المحلية على معالجة المشاكل الخدمية التي يعاني منها قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة خلال 10 ايام.وقالت اللجنة التنسيقية في بيان، "نحن متظاهرون سلميون خرجنا من أجل توفير الخدمات للمواطن ابسطها الكهرباء والماء، وبعد ذلك التعيينات".واكدت اللجنة بحسب البيان ان "ابرز مطالب المتظاهرين اقالة قائممقام خانقين، وتوفير الكهرباء والماء ومنح خانقين استحقاقها من منفذ المنذرية وبناء محطة وقود حكومية جديدة بسبب الازمة الحالية .وفي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة قطع محتجون طريق المقدادية – بعقوبة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وشح ماء الشرب،./انتهى

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