2021/07/02 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان المسؤولية التاريخية تكمن في إخراج القوات الامريكية من العراق.وقال العامري في كلمته خلال مهرجان الذكرى السنوية لثورة العشرين الذي اقيم في محافظة المثنى : إن "استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الامريكي الذي ينفذ اجندات صهيونية".وأوضح أن "استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً او استقراراً امنياً طالما الاحتلال الامريكي موجودا على اراضيه".ودعا العامري جميع العراقيين والجهات الحكومية الى "الضغط باتجاه اخراج الاحتلال الامريكي الذي لايوجد لديه اي سند قانوني او شرعي لتواجده على الاراضي العراقية"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري من محافظة المثنى : المسؤولية التاريخية تكمن في إخراج القوات الامريكية من العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري من محافظة المثنى : المسؤولية التاريخية تكمن في إخراج القوات الامريكية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).