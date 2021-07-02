خورماتو.. انفجار عبوة ناسفة يخلف ضحايا

2021/07/02 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسقوط ضحية وإصابة شخصين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء خورماتو.

وقال المصدر لـ PUKmedia، انه في الساعة 6:10 من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة على عائلة في قرية زنجلي، ما تسبب بسقوط امرأة ضحية وإصابة رجل وطفل بجروح متفاوتة.

واضاف: ان العائلة كانت قد نزحت عام 2014 بعد ان سيطر تنظيم داعش الارهابي على منطقتهم، لافتا الى انهم يسكنون حاليا في حي العسكري في خورماتو وانهم العائلة الوحيد الذين يقصدون قريتهم من اجل الزراعة.

PUKmedia خاص

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