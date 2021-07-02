2021/07/02 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي الاستغناء عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ثلاثة مواسم قضاها “الدون” بقميص “البيانكونيري”.وأكدت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن يوفنتوس سيتخلى عن رونالدو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوفنتوس يستعد للاستغناء عن رونالدو وسعر صادم لبيعه المركز الخبري الوطني.

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