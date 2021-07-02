ضبط حاويتين مخالفتين لضوابط الاستيراد في أم قصر

2021/07/02 | 12:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين مخالفتين لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة، أن “هيأة المنافذ الحدودية مستمرة بإجراءاتها التدقيقة والرقابية والحفاظ على صحة المواطن والمجتمع ، من هذا المنطلق ووفقاً للمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن منفذ ميناء أُم قصر الأوسط من ضبط حاويتين […]

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