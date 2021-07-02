وزارة الكهرباء تكشف لـ

2021/07/02 | 12:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حددت وزارة الكهرباء، الجمعة، سبب انهيار منظومة الطاقة في البلاد، فيما أكّدت محطات التوليد استأنفت العمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الإطفاء حدث بسبب خروج محطات التوليد الرئيسية في المحافظات عن الخدمة في بغداد والبصرة وبابل والنجف وذي قار وميسان وكربلاء والديوانية والمثنى وديالى".

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وأضاف العبادي، أنّ "ذلك تسبب بإطفاء في المحافظات المذكورة وبقية المحافظات المرتبطة بها"، مبينًا أنّ "فرق الصيانة تحاول منذ ساعات الليل المتأخرة إعادة الخطوط الناقلة للعمل".

وأكّد المتحدث، أنّ "الطاقة الكهربائية قد بدأت بالعودة التدريجية في عدة مناطق داخل بغداد، بعد إطفاء عام استمر أكثر من 7 ساعات"، موضحًا أنّ "التيار الكهربائي قد عاد في مناطق زيونة والقاهرة والغزالية والكريعات والشعب والمنصور والكاظمية والدورة".

وأشار العبادي، إلى أنّ "الكهرباء ستعود تدريجيًا إلى المناطق الأخرى تباعًا، مع ارتفاع الإنتاج خلال الساعات المقبلة وصولاً إلى المستوى ما قبل الانطفاء بطاقة أكثر من 19 ألف ميغا واط"، لافتًا إلى أنّ "محطات التوليد في العراق قد بدأت بالعودة للإنتاج الكلي من الشبكة الوطنية وقد استعادت لغاية الآن 400 ميغاواط".

وبيّن المتحدث باسم الوزارة، أنّ "العمل مستمر بوتيرة متصاعدة من أجل إعادة خط مسيب - جنوب بغداد 400 كيلو فولت، بعد تعرض إلى خلل فني"، موضحًا أنّ الخط يعد "من المغذيات الرئيسية للعاصمة".

كما أشار العبادي، إلى "تعرض أبراج لنقل الطاقة إلى عمليات إرهابية جديدة، ما ساهم أيضًا في الأزمة، لارتباط الأبراج بمحطات التوليد، ما يعني هدر الطاقة الموجهة إلى المحافظات".

وختم العبادي بالقول، إنّ "الوزارة تعي مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي وتعمل بكل إمكانياتها لتوفير ساعات تجهيز تغطي الحاجة لبغداد والمحافظات".

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