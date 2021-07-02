2021/07/02 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسؤول عصابات داعش بالمقدادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسؤول عصابات داعش بالمقدادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسؤول عصابات داعش بالمقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).