2021/07/02 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

#عاجل ...

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و

الانقطاعات المتكررة في التيار

الكهربائي ...

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد

اجتماعها مع معالي الوزير عبر

الانترنيت تقرر تأجيل امتحانات الثالث

المتوس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).