الكاظمي يتخذ عدة قرارات هامة لمعالجة الأزمة الحالية للكهرباء

2021/07/02 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، قرارات مهمة نتيجة لما

تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية

خلال الساعات الماضية ولضمان معالجة

سريعة، بعد متابعته شخصيا مع المسؤولين

التنفيذيين في وزارة

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