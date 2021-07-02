الطاقة النيابية تكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة الكهرباء

2021/07/02 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة النفط الطاقة النيابية، اليوم الجمعة، عن اهم الأسباب التي ادت إلى حصول أزمة الكهرباء الحالية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى نصف درجة الغليان في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "عدة عوامل تزامنت في وقت واحد أدت إلى نقص كبير في تجهيز الطاقة، مشيرة إلى أن " السبب الرئيسي هو تقليل إيران للغاز الذي يغذي عدد كبير من المحطات الرئيسية في العراق، حيث تم خفض تجهيز الغاز في الايام الماضية ومن ثم رفعة ثم عادت إيران إلى تخفيضه".

وأضافت، أن "استهداف ابراج الطاقة في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك ساهم بشكل كبير في تراجع تجهيز الكهرباء حيث بلغ عدد الأبراج المدمرة 40 برجاً خلال الفترة الماضية".

وحملت الحكومة تتحمل مسؤولية حماية ابراج الطاقة ومسؤولية عقد المفاوضات مع إيران لتجهيز العراق بالكميات الكافية من الغاز".

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