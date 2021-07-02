الحشد الشعبي يعيد 180 عائلة نازحة الى منازلهم جنوب صلاح الدين

2021/07/02 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إعادة 180 عائلة الى منازلها في منطقة سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لمديرية الحشد تلقته (بغداد اليوم) ان "اللواء 42 بالحشد الشعبي، اعاد اليوم، 180 عائلة الى منازلها في منطقة سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "العوائل النازحة كانت في النزوح منذ ست سنوات، ونظرا لوعورة هذه المنطقة وخطورتها نفذ اللواء عدة عمليات امنية وأخرى لتنظيف المنطقة من المخلفات الحربية والعبوات لتمهيدها امام العائدين".

وتابع ان "هذا الوجبة شملت اكثر من 600 شخص وسوف يتم إعادة جميع السكان على شكل وجبات، عقب توفر الامن في مناطقهم"، لافتاً الى ان "منطقة سيد غريب تعد من المناطق المهمة التي ترتبط محافظة صلاح الدين بالانبار".

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