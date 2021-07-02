بالصور.. طوابير على معامل الثلج بالديوانية بسبب انعدام الكهرباء

2021/07/02 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - بغداد اليومشهدت معامل الثلج في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، طوابيراً من المواطنين بسبب انعدام الكهرباء.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المواطنين تزاحموا امام معامل الثلج في محافظة الديوانية بسبب انعدام التيار الكهربائي".واضاف مراسلنا، ان "هذا المشهد كان غائباً منذ سنوات لكن الانقطاع التام لساعات طوال اعاده الى الواجهة".وشهدت منظومة الطاقة الوطنية، انقطاعاً تاماً في عموم محافظات البلاد منذ ليل امس الخميس.

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