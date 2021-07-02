2021/07/02 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء يتخذ قرارات عاجلة لمعالجة الازمة الاخيرة في الكهرباء

الكاظمي يقرر تشكيل خلية أزمة برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والجهات

الكاظمي يقرر التوفير الطارئ للدعم المالي والفني والامني لقطاع الكهرباء

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