موراتا يتصدر التشكيل المتوقع لإسبانيا ضد سويسرا

2021/07/02 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي منتخب إسبانيا مع سويسرا، مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي يورو 2020 على ملعب “جازبروم أرينا”.

ونجح الماتادور في بلوغ دور الثمانية، عقب التغلب على كرواتيا في ثمن النهائي بنتيجة 5-3، بينما حققت سويسرا أكبر مفاجأة في اليورو، عندما أطاحت بفرنسا بركلات الترجيح في نفس الدور.

ووفقًا لموقع “هو سكورد”، فإن التشكيل المتوقع لإسبانيا في المباراة، جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: أزبيليكويتا – جارسيا – لابورت – ألبا

الوسط: بوسكيتس – بيدري – كوكي

الهجوم: توريس – موراتا – سارابيا

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