لوكاكو يتحدى كيليني في التشكيل المتوقع لبلجيكا وإيطاليا

2021/07/02 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي منتخب بلجيكا مع إيطاليا، مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” على ملعب أليانز أرينا.

وهناك شكوك حول غياب كيفين دي بروين وإيدين هازارد عن بلجيكا في هذه المباراة المهمة، بسبب الإصابة.

وكان دي بروين قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفوز على البرتغال (1-0) بدور الـ16، في الوقت الذي تعرض فيه هازارد لإصابة في أربطة الساق.

ويعول المنتخب البلجيكي بشكل كبير على مهارة دي بروين وهازارد في تحقيق حلم الفوز بلقب أول بطولة كبرى في تاريخ الفريق الملقب بالشياطين الحمر.

ووفقًا لموقع “هو سكورد”، فإن التشكيلة المتوقعة لإيطاليا وبلجيكا في المباراة، كالآتي:إيطاليا

– حراسة المرمى: دوناروما.

– خط الدفاع: دي لورينزو – كيليني – بونوتشي – سبينازولا.

– خط الوسط: باريلا – فيراتي – جورجينيو.

– خط الهجوم: إنسيني – إيموبيلي – كييزا.

بلجيكا

– حراسة المرمى: كورتوا.

– خط الدفاع: فيرتونجين – فيرمايلين – ألدرفيريلد.

– خط الوسط: ثورجان هازارد – تيليمانس – فيتسل – مونييه.

– خط الهجوم: كاراسكو – لوكاكو – ميرتينز.

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