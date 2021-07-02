2021/07/02 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تحركات عسكرية ليبية من قبل قوات المشير خليفة حفتر باتجاه الحدود مع الجزائر، أجرى الجيش الجزائري مناورات وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "غير مسبوقة" قرب الحدود مع ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناورة الجزائر وتصريحات قائد جيشها.. "توقيت مهم" ورسائل "إحداها لحفتر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناورة الجزائر وتصريحات قائد جيشها.. "توقيت مهم" ورسائل "إحداها لحفتر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).