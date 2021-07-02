2021/07/02 | 13:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “الكاظمي، ونتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية ولضمان معالجة سريعة، وبعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى، قرر “تشكيل خلية […]

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