2021/07/02 | 13:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

المتحدث بإسم وزارة الخارجيّةد.أحمدالصَحّاف:

تسليم(17) صياداً عراقياً جرى إعتقالهم في وقتٍ سابق،إلى خفر السواحل العراقي،من قبل خفر السواحل الكويتي،بعد متابعة حثيثة من سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: الكويت تسلم 17 صياداً عراقياً معتقلاً إلى خفر السواحل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: الكويت تسلم 17 صياداً عراقياً معتقلاً إلى خفر السواحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).