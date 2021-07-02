التربية تؤجل امتحانات الثالث متوسط

2021/07/02 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة اسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي وبعد اجتماع اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مع معالي الوزير عبر الانترنيت، تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين"

واضافت: انه "وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات"، داعية "طلبة الصف الثالث المتوسط لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات بتفوق ونجاح".

PUKmedia اعلام وزارة التربية

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