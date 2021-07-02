الكاظمي يتخذ قرارات عدة لمعالجة ازمة الكهرباء

2021/07/02 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة اتخاذ قرارات عدة لمعالجة الأزمة الحالية للكهرباء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الكاظمي قرر، ونتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية ولضمان معالجة سريعة، وبعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى، قرر ما يلي:

اولا/ تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الامن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ثانيا/ تتولى الخلية المهمات الاتية :

1.



اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي.

2.



التوفير الطارئ لجميع اشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والامني لوزارة الكهرباء.

3.اشراك الحكومات المحلية في مجالي الانتاج والتوزيع.

4.



ازالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.

5.



تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.

6.



تسريع الاجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.

ثالثا/ تكون الخلية في حالة انعقاد دائم خلال شهري تموز وأب، و باجتماعات متواصلة فيما عدا الشهرين المذكورين وتتخذ قراراتها بالاغلبية.

PUkmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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