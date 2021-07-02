آدم أبو الإنسان وأشباه الخلق - عباس علي العلي

2021/07/02 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي عندما خلق الله الإنسان(آدم) بيديه ومن أديم الأرض وسماه آدم وأكمله على أحسن صورة, لم يكن هذا الخلق المبدع مجرد تقليد لمخلوق سابق ولا على مثال مسبوق من بين خلقه ,لما في الجعل من آية مرتبطة بعلة الخلق والأستخلاف ,ولو كان الأمر مسبوقا له وقادر هذا الخلق على أن يؤدي المهمة التي كانت هي علة الجعل لما تكلف بالأبداع الجديد ولا في حاجة لخلقه, بل كل ما في الأمر يتطلب منه الانتظار حتى يستكمل هذا المخلوق دوره ......





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