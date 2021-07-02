التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين

2021/07/02 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين.وقالت الوزارة في بيان انه “نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي وبعد اجتماع اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مع معالي الوزير عبر الانترنيت، تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات”.وبحسب البيان فقد دعت […]

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