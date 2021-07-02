بالصورة.. القبض على مسؤول تنظيم داعش في المقدادية بديالى

2021/07/02 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الجمعة، القاء القبض على مسؤول تنظيم

داعش في قضاء المقدادية في محافظة

ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، إن هذه العملية جاءت بعد نصب

كمين محكم له ومدا

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