"خلال وقت قياسي".. وزارة الكهرباء تعلن إعادة المنظومة الوطنية إلى الخدمة

2021/07/02 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، عن تمكن

ملاكاتها من اعادة منظومة الكهرباء

الوطنية الى العمل بوقت قياسي بعد ان

تعرضت الى التوقف التام فجر هذا اليوم.

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