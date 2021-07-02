الاعلام الامني: القبض على ما يسمى مسؤول عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية

2021/07/02 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن القاء القبض على ما يسمى مسؤول عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية.وذكر بيان الخلية انه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية ، تمكنت شرطة محافظة ديالى من القاء القبض على ما يسمى مسؤول عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية، مبينة ان هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم له ومداهمة إحد الدور المتروكة في بساتين قرية الشيحه بمنطقة الصدور، وهو مطلوب بعدة قضايا وفق احكام المادة 4 ارهاب كان آخرها تنفيذ عملية قتل على أحد منتسبي الحشد الشعبي وولده في قضاء المقدادية./انتهى9

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