2021/07/02 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام القبض على متهم بحوزته 30 الف حبة مخدرة غربي بغداد.وذكر بيان الخلية ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع قوة من الشرطة الاتحادية وقوة من قيادة عمليات بغداد القت القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة ، بحوزته 30 الف حبة نوع كبتاكون مع بايبات لتعاطي الكرستال.واوضح ان العملية تمت بعد متابعة وتحري واخذ الموافقات القضائية ، حيث تم نصب كمين محكم له غربي العاصمة بغداد والقبض عليه بالجرم المشهود، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية./انتهى9

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