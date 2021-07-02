وزارة النفط تعلن زيادة حصة وقود الكاز المجهز للمولدات السكنية

2021/07/02 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة النفط زيادة حصة وقود الكاز المجهز للمولدات السكنية في المحافظات إلى ٣٥ لتراً لكل KVA .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة النفط بزيادة حصة الوقود للمولدات الاهلية./انتهى9

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