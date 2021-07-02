2021/07/02 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا الجمعة 679 وفاة بفيروس كورونا خلال فترة 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الرابع على التوالي وفق تعداد للحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الرابع على التوالي.. روسيا تسجل وفيات قياسية يومية جراء كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الرابع على التوالي.. روسيا تسجل وفيات قياسية يومية جراء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).